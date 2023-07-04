Губернаторов теперь будут оценивать по детским садам и школам

Российских губернаторов будут оценивать по их заботе о детях. Федеральные власти расшили критерии оценки работы глав регионов. Об этом сегодня сообщается на сайте правительства РФ. Теперь губернаторов будут оценивать по показателям доступности и безопасности образовательных учреждений.

Кабмин внес изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В нее включили показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детсадах, а также по доступности зданий и помещений садиков и школ для детей-инвалидов.

Оценка эффективности глав субъектов включает 38 методик. // фото unsplash.com