04 июля 2023, 12:59
Губернаторов теперь будут оценивать по детским садам и школам
Федеральное правительство расширило критерии оценки деятельности российских глав регионов
Российских губернаторов будут оценивать по их заботе о детях. Федеральные власти расшили критерии оценки работы глав регионов. Об этом сегодня сообщается на сайте правительства РФ. Теперь губернаторов будут оценивать по показателям доступности и безопасности образовательных учреждений.
Кабмин внес изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В нее включили показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детсадах, а также по доступности зданий и помещений садиков и школ для детей-инвалидов.
Оценка эффективности глав субъектов включает 38 методик. // фото unsplash.com