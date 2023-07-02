Россияне с недвижимостью в Финляндии ищут лазейки

Финляндия готовится ужесточить ограничения для въезда некоторых категорий россиян. В их числе абитуриенты, деловые туристы и владельцы недвижимости. Россияне также не дремлют, а ищут обходные пути для проезда в Суоми.

Так, предполагается что собственникам домов нужно будет доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия. Агент по продаже недвижимости из Kinteistömaailma Риитта Копонен в беседе с РИА Новости негативно оценила готовящиеся изменения. Она отметила, что вовремя не проведенный ремонт плохо сказывается на общем состоянии недвижимости и ее стоимости.

Россияне готовятся к нововведениям по-разному. Кто-то пытается расстаться с домами, а кто-то ездит через другую страну. Так, одна россиянка в беседе с изданием рассказала, что ей пришлось выставить свой летний дом в Финляндии на продажу. Она считает глупым доказывать пограничнику необходимость посетить собственный участок. Также с ее слов, осложнился не только въезд, но и финансовая составляющая – это оплата налогов и услуг.

Еще одна россиянка призналась, что с семьей спокойно въезжает в Финляндию через Норвегию, выезд из Суоми никак не ограничен. Женщина надеется, что нововведения не помешают ее отпуску. // фото unsplash.com