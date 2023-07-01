01 июля 2023, 14:00
Россия

Поменялся порядок компенсации за оплату ЖКХ

В стране выработали единый стандарт, он касается федеральных льготников

В России с 1 июля изменился порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ. Он касается федеральных льготников.

Как пишет «Лента», единый стандарт будет действовать для ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.  В России введут унифицированную форму заявления на получение компенсации, закрепят перечень необходимых документов. Решение о предоставлении льготы должны принимать в течение 10 рабочих дней. Компенсации предоставляется из федерального бюджета. Ее размер может составлять до 50 процентов от стоимости ЖКУ в зависимости от установленных законом гарантий.

Власти на местах могут устанавливать дополнительные требования предоставления мер поддержки при назначении их из местных бюджетов.

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Метки: 
федеральный льготник
компенсация
ЖКУ