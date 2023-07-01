Поменялся порядок компенсации за оплату ЖКХ

В России с 1 июля изменился порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ. Он касается федеральных льготников.

Как пишет «Лента», единый стандарт будет действовать для ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. В России введут унифицированную форму заявления на получение компенсации, закрепят перечень необходимых документов. Решение о предоставлении льготы должны принимать в течение 10 рабочих дней. Компенсации предоставляется из федерального бюджета. Ее размер может составлять до 50 процентов от стоимости ЖКУ в зависимости от установленных законом гарантий.

Власти на местах могут устанавливать дополнительные требования предоставления мер поддержки при назначении их из местных бюджетов.