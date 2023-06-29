28-летняя вице-президент «Локо-Банка» выпала ночью из окна и погибла

Правоохранители расследуют загадочную гибель 28-летней Кристины Байковой. Вице-президент «Локо-Банка» разбилась в Москве ночью 24 июня, передает Regnum.

В момент гибели топ-менеджера с ней в квартире был 34-летний знакомый. Девушка накануне пригласила его к себе на Ходынский бульвар, чтобы вместе выпить.

Апартаменты Байковой расположены на 11-м этаже. В какой-то момент она вышла на парапет и упала. Приехавшая на место ЧП бригада медиков помочь уже не смогла.

Проверку проводят следователи, в том числе рассматривают и версию несчастного случая. // фото: Baza/Тelegram

