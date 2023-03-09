Недовольный пассажир в Карелии пнул машину таксиста и стал уголовником

Поездка в такси для компании беломорчан закончилась слишком быстро – водителю не понравилось их поведение. В ответ один из мужчин ударил ногой по машине и повредил ее, сообщили в МВД Карелии.

Таксист обратился в полицию, участковый нашел 30-летнего злоумышленника. Выяснилось, что мужчины шумели в салоне, грубили водителю, провоцировали конфликт. В итоге до пункта назначения они не доехали.

Когда шофер высадил троицу из такси, один из пассажиров пнул по багажнику. Экспертиза установила, что ущерб от действий подозреваемого превысил 12 тысяч рублей. Он признал вину и частично возместил затраты на ремонт. Возбуждено уголовное дело о повреждении чужого имущества. //фото: freepik.com