Пешеходы чудом отскочили от летящего автомобиля в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске автомобиль едва не снес пешеходов на пешеходном переходе. Видео, снятое регистратором ехавшего рядом автомобиля, публикует «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел на улице Чапаева. На кадрах видно, как мужчина и женщина переходят дорогу. Автомобили в правой полосе остановились, чтобы пропустить людей. В это время по левой полосе на большой скорости неслась другая машина.

Люди успели отскочить из-под колес автомобиля в последний момент. Автохам поехал дальше по своим делам. // Фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»