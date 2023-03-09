Человек погиб в ДТП на «Коле» в Карелии

Днем 8 марта на 305-м километре трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 15:27. На место выехали шесть человек личного состава пожарной части Олонца.

Выяснилось, что столкнулись два автомобиля. Погиб один человек. Спасатели вытаскивали погибшего из разбитой машины с помощью гидравлического инструмента.

В госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения уточнили, что погиб водитель 1990 года рождения. // Фото: ОПС по Олонецкому району