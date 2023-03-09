Автомобиль перевернулся на Лесном проспекте

Днем в среду, 8 марта, в Петрозаводске произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.

Инцидент случился на Лесном проспекте. Последствия аварии снял регистратор проезжавшей мимо машины, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Причины происшествия пока неизвестны. Также неясно, есть ли пострадавшие. Автомобилистов предупреждают о скользкой дороге в городе и просят быть внимательными. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»