Недовольных питанием в школах Петрозаводска детей призвали жаловаться

Поварам школьных и студенческих столовых МУП «Петропит» в новом учебном году придется работать лучше, чем когда-либо. Ведь за качеством их работы стали следить самые неподкупные судьи. Такою новость объявили городу работники предприятия ровно двадцать лет назад.

Каждый учащийся все свои жалобы или пожелания теперь мог оставить на сайте, который появился у предприятия. Об этом на совещании по организации школьного питания оповестили всех работников столовых. Такие встречи для них «Петропит» проводил не первый год. Они всякий раз проходили в разных школах.

«Семинар направлен на то, чтобы организация общественного питания в этом году стала лучше, чем в прошлом. Поступило много интересной информации нам, здесь на выставке представлено много новых блюд, которые обязательно будут внедряться в школьные столовые», - сообщил Владимир Виноградов, директор МУП «Петропит».

Для специалистов этой сферы эти семинары были хорошим поводом для того, чтобы обменяться опытом. В тот раз повара школы №43 порадовали коллег своими кулинарными изысками. Разные полезные вкусности впервые появились в их столовой пару месяцев назад на «Дне сладкоежки». Заведующая производством столовой Ирина Новикова пояснила: «Мы проводим этот день, чтобы порадовать ребят. Дома приготовить такие блюда бывает достаточно трудно, у родителей нет на это времени. А тут они могут их купить. А если у кого-то из ребят нет денег, то они могут просто попробовать их!»

Коллеги эти сладости оценили. «Все это хорошо и красиво выглядит. Но с другой стороны – мы ведь тоже умеем это все делать!» - не удержалась, чтобы не похвастаться, коллега Новиковой из школы №5 Ида Ярусова. Ну а это уже была серьезная заявка на будущее! Так что едоки всех петрозаводских школьных столовых верили, что и в их меню появятся такие красивые и вкусные блюда. Ну а если не появятся, они всегда могли написать о своем недовольстве на сайт «Петропита».

Детей нужно не только кормить, но и вообще всячески беречь. В рамках республиканской программы «Дети улиц» 50 школьников из неблагополучных семей получили подарки к новому учебному году и пластиковые карты социальной безопасности подростка. На этих картах была собрана вся полезная информация для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Куда обратиться за помощью, если твоя жизнь в опасности? Где искать поддержки и защиты, если нарушены твои права? Ответы на эти вопросы собраны вместе на карточке социальной безопасности подростка. Предназначена она прежде всего для тех детей, кто воспитывается в так называемых семьях социального риска.

«Эти дети чаще всего предоставлены сами себе. За ним нет внимательного контроля. И она попадают в нестандартные ситуации. И чтобы они имели какую-то помощь, подсказку, мы такую карту и разработали»,

- сообщил Николай Гехт, начальник Управления Минтруда и соцразвития РК.

Такие карточки сотрудники Управления распространяли среди школьников уже не первый год (мы рассказывали, как в 2001 году распространяли их впервые). В 2003 году денег на их производство выделила одна из политических партий.

«Дети, которые оказались в сложной ситуации, это наша общая беда. И государство последние два-три года обращает на это внимание, разработало программу. Но без участия в этой программе представителей общественности, решить судьбу этих детей будет очень трудно», - сказал депутат Александр Селянин, который долгое время был учителем истории, получил звание «Учитель года РФ». Но получив такую карточку и попав в беду, каждый из этих ребят теперь знал, что ему нужно сделать.

Таким было 30 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.