Небольшой финский город на границе с Россией готовится к войне

Город Ивало на границе Финляндии и России назвали возможной горячей точкой при начале войны НАТО с Россией. Рядом с ним располагается военная база альянса, передает британское издание Express.

Сам город находится всего в нескольких десятка х километров от РФ, а база НАТО недалеко от него – самая близкая к российским границам из всех военных баз США. Ее называют «Арктической Спартой».

- Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне,

- сказано в статье.

Автор считает, что этот город в случае начала войны может стать очагом боевых действий. // фото: pexels.com