После стрельбы в финской школе один ребенок умер

Один школьник скончался в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, двое серьезно пострадали, сообшает РИА Новости.

"Дело расследуется как убийство и два покушения на убийство",

– заявил представитель полиции на пресс-конференции.

Полиция сообщила, что после допроса подозреваемого передадут в социальную службу. Стрелявшего нельзя сажать в тюрьму, ему всего 12 лет. Огнестрельное оружие, которое он принес в школу, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, уточнила полиция Финляндии.

Напомним, сегодня утром в финской школе в Вантаа произошла стрельба. Сообщалось о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой в школе. // Фото: mtvuutiset.fi.