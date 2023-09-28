Не стало одного из старейших фотографов Карелии

Фотография не была его профессией, но он занимался ею всю жизнь, со школьного детства, когда ему подарили фотоаппарат и объяснили основы съемки. Потом увлечение фотографией послужило поводом для выбора вуза: он поступил учиться в Ленинградский институт киноинженеров, где основы фотографии, как он сам признавался, были поставлены на хороший профессиональный уровень.

После окончания института он приехал в Петрозаводск и работал инженером-электронщиком, участвовал в организации вычислительного центра ПетрГУ, работал инженером в КНЦ РАН, но фотографии посвящал все свое свободное время. Участвовал в республиканских фотовыставках, активно сотрудничал с издательством «Карелия», печатался в газетах «Ленинская правда», «Комсомолец», в журналах, «Север», «Пуналиппу».

Большое влияние оказало на него знакомство еще в семидесятые годы с карельскими живописцами. Тогда ему предложили сделать снимки художников и репродукции их работ для справочника, который задумал выпустить Союз художников Карелии. Как признавался Михаил Федорович, это была хорошая школа: общение с мастерами, их советы, замечания помогли сформировать свое мировоззрение в фотографии.

Он вообще умел учиться. Работая в КНЦ РАН, побывал во многих уголках Карелии. В поездках с геологами снимал древние вулканы, с археологами — места поселения древних людей, с биологами — любовался флорой, снимал деревянную архитектуру вместе с архитекторами, с этнографами знакомился с традициями народов, живущих в Карелии... Общение с учеными, как он сам прихнавался, позволило ему глубже понимать явления природы.

В КНЦ РАН он познакомился и с Кимом Александровичем Андреевым, ученым-лесоводом, создателем Малой лесной академии. Вместе они подготовили и издали несколько книг для детей, вместе они пришли в редакцию республиканской газеты «ТВР-Панорама» с предложением вести фенологическую рубрику о природе и погоде. Она пользовалась большой популярностью у читателей.

Профессия инженера-электронщика позволила ему легко перейти на цифровую фотографию. В силу возраста уже не так часто, но ему удавалось совершать поездки по окрестностям Петрозаводска. В 2021 году он подготовил и издал свой альбом, посвященный природе Карелии, в 2022 году — календарь «Тринадцать видов водопада Кивач», хотя на самом деле таких снимков у него гораздо больше...

Девяносто два года, которые подарила ему судьба, Михаил Иванович прожил интересно и мы благодарны за то, что он дал нам возможность почувствовать красоту и гармонию мира.//фото Ирины Ларионовой

Прощание с Михаилом Ивановичем Федоровы состоятся 30 сентября с 11 до 12 часов в траурном зале №2 на ул. Вольной, 4.