28 сентября 2023, 07:23
Директора задолжавшей полмиллиона рублей УК оштрафовали на 35 тысяч
Руководитель управляющей организации не торопился расплачиваться с ресурсоснабжающими компаниями
Директор управляющей компании заплатит штраф – суд наказал 41-летнего мужчину за неисполнение своих решений. Руководитель не спешил платить по долгам ресурсоснабжающим организациям, сообщили в прокуратуре Карелии.
На обслуживании УК – больше 100 домов в Лахденпохском районе. За потребленные ресурсы она задолжала больше 500 тысяч рублей. Представители ресурсоснабжающих организаций добились в Арбитражном суде республики, чтобы УК расплатилась.
Однако директор делать этого не спешил. Текущие доходы тратил на работу УК. Суд наказал его - назначил штраф в сумме 35 тысяч рублей. // фото: ajel/ pixabay.com