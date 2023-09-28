Директора задолжавшей полмиллиона рублей УК оштрафовали на 35 тысяч

Директор управляющей компании заплатит штраф – суд наказал 41-летнего мужчину за неисполнение своих решений. Руководитель не спешил платить по долгам ресурсоснабжающим организациям, сообщили в прокуратуре Карелии.

На обслуживании УК – больше 100 домов в Лахденпохском районе. За потребленные ресурсы она задолжала больше 500 тысяч рублей. Представители ресурсоснабжающих организаций добились в Арбитражном суде республики, чтобы УК расплатилась.

Однако директор делать этого не спешил. Текущие доходы тратил на работу УК. Суд наказал его - назначил штраф в сумме 35 тысяч рублей. // фото: ajel/ pixabay.com