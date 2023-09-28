Участник страшного похода по Сямозеру рассказал, как все было

Приговор бывшим практикантам-инструкторам лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову, который 11 сентября 2023 года огласили в Петрозаводском городком суде, вызвал серьезный общественный резонанс. Молодые люди, проходившие практику в лагере, получили реальные сроки.

Александр Браун – один из тех, кто отдыхал в «Парк-отель «Сямозеро» и принял участие в страшном походе, который унес жизни четырнадцати подростков. Ему тогда было тринадцать лет.

«В какой-то момент погода испортилась, стали подниматься волны. Это произошло, когда мы проплыли примерно треть пути. Мы стали сбиваться с курса. Сначала долго гребли, старались выплыть, но поняли, что нас далеко снесло», - Александр вспомнил события семилетней давности.

О том, как он воспринял обвинительный приговор бывшим инструкторам лагеря, читайте здесь.