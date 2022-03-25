Называем мартовского победителя конкурса «Физкульт-Ура!»

Настало время подвести итоги марта конкурса «Физкульт-Ура!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

С 21 по 25 марта на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии имели возможность проголосовать за понравившиеся конкурсные работы. Больше всего лайков набрали фотографии Дарьи Трифоновой, Анны Малыгиной, Розы Фофановой, Олега Легина и Кристины Смирновой.

Из пяти снимков, получивших наибольшее количество голосов, редакция выбрала победителя. Мы решили согласиться с выбором наших читателей и назвать лучшим кадром марта фото семьи Смирновых.

«Мы очень любим заниматься различными активными видами спорта. Наш сын Максим совместно с нами увлекается катанием на лыжах, коньках, велосипеде, рыбалкой, а недавно мы стали осваивать и горные лыжи. Также неоднократно участвовали в Олимпиаде «Маленький чемпион» и занимали там призовые места. Движение — это жизнь!»,

— пишет Кристина Смирнова.

Поздравляем победителя! Семье Смирновых достаётся приз – профессиональная фотосессия с фотографом Еленой Аляхнович. Сертификат можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Конкурс продлится в апреле. Фотографии вашего активного отдыха и спортивных тренировок можно присылать на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Физкульт-Ура!» и коротким рассказом.

Напишите несколько слов о том, какие виды активного отдыха вы любите, какое место занимают физкультура и спорт в вашей жизни. Если у вас есть спортивные достижения, расскажите о них! Не забудьте указать свою фамилию, имя и написать, кто изображён на фотографии. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». // Фото: pixabay.com