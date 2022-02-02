Портал «Петрозаводск говорит» объявляет новый конкурс «Физкульт-Ура!»

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» объявляют фотоконкурс, посвященный физкультуре, спорту и здоровому образу жизни «Физкульт-Ура!».

Зима — прекрасное время для активного отдыха и укрепления здоровья! В Карелии множество людей катаются на лыжах, сноубордах и коньках, занимаются скандинавской ходьбой, продолжают и в холодное время бегать и ездить на велосипеде. Многие увлекаются зимней рыбалкой — это тоже спорт! А кто-то не любит мороз, но тренируется в спортивном зале: играет в волейбол, баскетбол, теннис, танцует, плавает в бассейне, занимается на тренажёрах…

Если вы и ваша семья тоже привыкли проводить досуг активно и с пользой для здоровья, участвуйте в нашем конкурсе!

Условия участия

Присылайте на конкурс фотографии, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время активного отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Напишите несколько слов о том, какие виды активного отдыха вы любите, какое место занимает физкультура и спорт в вашей жизни. Если у вас есть спортивные достижения, расскажите о них!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Физкульт-Ура!». От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Победителя выбираем каждый месяц! Пятёрка финалистов будет определяться читательским голосованием, а победителей из числа лидеров выберет редакция. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама».

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до 29 апреля 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com



