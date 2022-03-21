Выбираем лучший кадр марта конкурса «Физкульт-Ура!»

Начинается голосование за лучший кадр марта конкурса «Физкульт-Ура!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Мы уже публиковали фотографии участников этого месяца, сегодня представляем новых претендентов на победу.

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Кристина Смирнова: «На фотографиях семья Смирновых, мы очень любим заниматься различными активными видами спорта. Наш сын Максим совместно с нами увлекается катанием на лыжах, коньках, велосипеде, рыбалкой, а недавно мы стали осваивать и горные лыжи. Также неоднократно участвовали в Олимпиаде «Маленький чемпион» и занимали там призовые места. Движение — это жизнь!»

Анна Малыгина: «В нашей семье спорт присутствует каждый день! Особенно у ребёнка. Валера занимается боксом шесть дней в неделю, плюс два дня в бассейне. Зимой в выходные проводит время с нами на катке и на лыжах в лесу. Летом любит кататься на сапборде. Ну и никто не отменял ролики. Занимайтесь спортом сами и приучайте детей — это наше будущее!»

Напомним, что победителей мы выбираем ежемесячно до конца апреля. Присылайте на конкурс фотографии, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время активного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Напишите несколько слов о том, какие виды активного отдыха вы любите, какое место занимает физкультура и спорт в вашей жизни. Если у вас есть спортивные достижения, расскажите о них!

Самые интересные кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Физкульт-Ура!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и написать, кто изображён на фото.

От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Если вы отправляете большее количество снимков, редакция оставляет за собой право выбора, какой из них поставить на голосование. Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Победителя выбираем каждый месяц!

Голосование начинается 21 марта и продлится до 25 марта. В тот же день будет объявлен победитель. Его выберет редакция из числа пяти участников, набравших наибольшее количество голосов. Заходите в группу ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса! // Фото: pixabay.com