Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от Covid-19 начнется в конце октября или в начале ноября. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, его слова приводит «Газета.ру».

Как заявил министр, после этого периода времени вакцинация населения пойдет по нарастающей.

Мурашко также отметил, что во многих странах мира на российскую вакцину существует хороший спрос.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса на прошлой неделе поступила в Карелию. Первыми прививку сделали медики, работающие в петрозаводской поликлинике №2.