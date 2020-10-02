Старшая медсестра не раздумывая решилась на прививку от COVID-19

Сегодня в Петрозаводске были сделаны первые прививки от коронавируса.

Поступившая вакцина годна до августа 2021 года, но на самом деле ее используют гораздо раньше — доз всего 42 на Карелию. До конца года будет осуществлено еще несколько траншей поставки вакцины «Спутник V», таким образом в ближайшие месяцы в нашей республике планируется привить более 500 человек.

Петрозаводская городская поликлиника №2 выбрана площадкой для осуществления вакцинации неслучайно: рядом расположено предприятие «Карелфарм», на базу которого была завезена вакцина и хранилась при специальном температурном режиме.

Елена Сюндаева, медик с 35-летним стажем, добровольно прошла волнительную процедуру и на этот час чувствует себя хорошо. В первую очередь иммунизация предлагается медицинским работникам, контактирующим с пациентами с подозрением на COVID или наличием вируса.

«Скоро это станет обычным делом во всех лечебных учреждениях. Расскажем, покажем, научим»,

– сказал главный врач городской поликлиники №2 Аркадий Рутгайзер.

Иммунизация детей, беременных женщин и лиц старше 60 лет пока проводится не будет.