Непонятные квитанции, непроходимый двор и недоступный памятник

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Жителям аварийного дома №39-А по улице Советской стали приходить странные счета за капремонт. Люди попытались разобраться, что происходит, но запутались еще больше;

Пенсионеры с улицы Лыжной жалуются на непроходимый двор — дорога до почты, магазина или автобусной остановки стала для стариков настоящим квестом;

Горожане отметили день памяти Яши Степанова — 18-летнего защитника Петрозаводска, погибшего в районе Ключевского карьера 1 октября 1941 года. Чтобы добраться до его памятника, людям пришлось преодолеть настоящую полосу препятствий.

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