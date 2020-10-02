Редкую орхидею и черную лисичку нашли в Водлозерском парке

Экспедиция отдела экологического мониторинга и сохранения историко-культурного наследия и инспекторской службы Водлозерского филиала обнаружила редкие виды флоры в национальном парке «Водлозерский».

Специалисты обнаружили бесхлорофильную орхидею гнездовку настоящую и гриб вороночник рожковидный, известный как черная лисичка. Оба вида занесены в Красные книги Карелии и Архангельской области и ранее не были отмечены в парке. Как сообщает пресс-служба парка, отличительной особенностью гнездовки настоящей является отсутствие пигмента хлорофилла, придающего большинству растений зеленый цвет и принимающего участие в синтезе органических веществ. В отличие от зеленых растений гнездовка настоящая получает питательные вещества от грибов, состоящих в симбиозе с ней.

Также удалось найти занесенный в Красную книгу РФ гриб ежовик коралловидный и подъельник обыкновенный – паразитическое растение, занесенное в Красную книгу Карелии.

Специалисты обнаружили и другие виды растений, занесенных в Красную книгу Карелии, а также виды, новые для Водлозерского парка. Находки изучают в лабораториях ПетрГУ и Карельского Научно-исследовательского Центра Российской Академии наук.

Фото: vodlozero.ru