Петрозаводчан зовут в эту субботу погулять с собаками из приюта

Первый петрозаводский общественный приют проводит в эту субботу, 3 октября, день открытых дверей. Гостей ждут с 10 до 17 часов. Записаться на мероприятие можно предварительно в соцсети. Адрес приюта гостям подскажут в личных сообщениях.

Руководитель приюта Владимир Рыбалко и администратор приюта проведут экскурсии. Также посетители смогут погулять с собаками и пообщаться с кошками. Экскурсии будут проходить в 10:30, 11:30, 15:00. Как отметили организаторы, свободные места остались на экскурсию на 15 часов.

В воскресенье, 4 октября, также состоится поход с собаками, лекции об особенностях кормления животных, стерилизации, вакцинации и аспектах здоровья.