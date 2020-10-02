02 октября 2020, 18:06
Общество

Ярмарочную площадь на Инженерной закатали в асфальт

В карельской столице продолжают благоустраивать место проведения традиционных ярмарок

Ярмарочную площадь продолжают благоустраивать в Петрозаводске. В администрации города надеются, что следующая ярмарка пройдет в этом месте в более комфортных условиях для покупателей и продавцов.

По сообщению мэрии, территория площади, где будут установлены торговые ряды, уже заасфальтирована. В процессе идет монтаж дополнительного освещения, видеонаблюдения. Также здесь нанесут разметку для торговых мест и машин.

В прошлом году в рамках подготовки к празднованию юбилея Карелии место проведения городских ярмарок на Инженерной было ограждено, проводилась отсыпка территории. Созданы бесплатные торговые ряды для пенсионеров-дачников. В 2018 году была благоустроена парковка со стороны улицы Инженерной.

Фото: пресс-центр администрации города

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Метки: 
благоустройство
новости петрозаводска
ярмарочная площадь
Инженерная улица
Ярмарка
асфальт
освещение