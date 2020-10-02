Ограничения движения на Кукковке продлили до конца октября

Ограничения в дорожном движении на улице Мончегорской на Кукковке продлили до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участок от улицы Ильича до улицы Ульянова перекрыт на время земляных работ. В районе дома №18 на Мончегорской улице застройщик прокладывает тепловые сети.

В мэрии Петрозаводска попросили горожан учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов, соблюдать Правила дорожного движения и руководствоваться дорожными знаками.