Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России в период пандемии

Во втором квартале 2020 года в России средняя зарплата составила 41,5 тысячи рублей. Такие данные публикуют «Известия».

Самые высокие зарплаты в апреле-июне были зафиксированы в сфере строительства. Работники этой отрасли в среднем получали 59,8 тысячи рублей. Далее следует автомобильный бизнес - 47,6 тысячи рублей, далее - транспортно-логистическая отрасль - 46,4 тысячи рублей.

Интересно, что в пятерку вошли медицинские работники со средней зарплатой 45,2 тысячи рублей и работники фитнес-клубов и салонов красоты - 43,8 тысячи рублей.