Названы самые модные стрижки 2023 года

Журналисты Glamour перечислили стрижки, которые будут наиболее популярны в 2023 году. Материал доступен на сайте издания.

Так, эксперты считают, что в моду войдут комбинированные стрижки. Как уточнил один из опрошенных парикмахеров, люди часто просят о сочетании стрижек по моде 70-90-х годов.

Также актуальность обретет прическа, при которой обрамляющие лицо пряди имитируют букву «С». Отмечается, что любители такой укладки вдохновляются образом героини сериала «Друзья» Рейчел Грин.

Популярными в 2023 году также станут любые короткие прически, объемные укладки в стиле 90-х годов и оформленные кудри. По мнению авторов материала, трендовыми также останутся челки-шторки и многослойные прически - например, «волчья стрижка». // Фото: unsplash.com