Новая возможность появится у пользователей WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp на устройствах на базе Android смогут быстро переносить чаты со старого гаджета на новый. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на WABetaInfo.

По данным портала, разрабатывается новая функция, которая позволит переносить чаты без необходимости создавать резервные копии их истории. Для этого пользователю нужно будет просто установить приложение на новое устройство и отсканировать предоставленный QR-код.

Нововведение появится в обновлении мессенджера. Сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.1.25. // Фото: unsplash.com