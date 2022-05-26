Названы распространенные болезни российских дачников

Врач-терапевт Алексей Хрулев в беседе с Ura.ru перечислил самые распространенные болезни дачников. На первом месте – гипертонический криз.

Его возникновение специалист объяснил тем, что садоводы на даче отбиваются от рук и начинают трудоголить. Длительное пребывание в позе – головой вниз и тазом в небо – также может привести к нарушению мозгового кровообращения и даже инсульту.

Другая проблема дачников - травмы, полученные при падении с высоты, из-за использования садового инвентаря, а также различные нагноения на руках из-за работы в грязи. Врач назвал также распространенной проблемой дачников – пищевые отравления. В список недугов он добавил солнечные удары и ожоги от ядовитых растений. Также Хрулев напомнил об опасности клещей. (фото pixabay.com, nonstopsmile)