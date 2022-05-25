Россиянам подсказали, как быстро похудеть без вреда для здоровья

До лета остались считанные дни. Возможно, не все успели подготовить свое тело к теплым денькам и ищут различные варианты, чтобы быстро сбросить лишний вес. Диетолог Наталья Антонова в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как за месяц обрести стройность и не навредить своему организму. По словам специалиста, потеря не более одного килограмма в неделю или трех-четырех килограммов в месяц является нормой для худеющего человека.

Очень важно соблюдать режим активности и отдыха. Антонова утверждает, что необходимо спать не менее семи часов в сутки, а ложиться в постель не позднее 23 часов.

В течение дня нужно пить достаточное количество чистой воды. Из рациона худеющим следует исключить «быстрые» углеводы, к ним относятся сахар и сдобная выпечка. Антонова рекомендует добавить больше блюд с высоким содержанием белка, которые помогают надолго оставаться сытым.

«Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника», - уточнила специалист.

К этим рекомендациям следует добавить ежедневную физическую активность - проходить не менее 10-12 тысяч шагов в день. (фото pixabay.com, jarmoluk)