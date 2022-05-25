В ДРБ начались операции в двух новых интегрированных операционных

Открытие новых операционных позволило врачам Детской республиканской больницы перейти на новый современный уровень оказания медицинской помощи детям, что ускорит их выздоровление.

Малотравматичные операции при минимальном объеме вмешательства становятся основными в работе хирургов. На первой операции в новой интегрированной травматологической операционной побывала съемочная группа телеканала «Ника плюс».

Подробности в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор». (Видео)