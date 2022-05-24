Врач рассказала о страшных последствиях сна рядом со смартфоном

Сон рядом со смартфоном может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, включая бесплодие, онкологию и проблемы с психикой.

По словам невролога, врача-гирудотерапевта, врача-сомнолога «СМ-Клиники» Ольги Зинчевой, радиочастотное излучение от гаджетов поглощается организмом человека и негативно сказывается на здоровье, пишут «Известия». Особенно такое излучение опасно для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем, иммунной и нервной системами. Также излучение смартфона представляет опасность для детей и беременных.

Для уменьшения риска негативных последствий, Зинчева советует держать ночью телефон на расстоянии не ближе двух метров от человека.

«Некоторые люди зависимы от мобильных устройств, поэтому им важно, чтобы телефон находился в зоне их видимости, но на безопасном расстоянии. Для этого его необходимо держать на дистанции в 2 метра от своей постели», - считает специалист. С ее слов, двух метров достаточно, чтобы телефон было видно и в то же время смартфон не стал причиной для возникновения проблем со здоровьем. (фото pixabay.com, StockSnap)