24 мая 2022, 21:41
Здоровый интерес

Врач рассказала о страшных последствиях сна рядом со смартфоном

Невролог Ольга Зинчева рекомендует держать смартфон на расстоянии не менее двух метров от постели, чтобы избежать рисков развития опасных заболеваний

Сон рядом со смартфоном может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, включая бесплодие, онкологию и проблемы с психикой.

По словам невролога, врача-гирудотерапевта, врача-сомнолога «СМ-Клиники» Ольги Зинчевой, радиочастотное излучение от гаджетов поглощается организмом человека и негативно сказывается на здоровье, пишут «Известия». Особенно такое излучение опасно для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем, иммунной и нервной системами. Также излучение смартфона представляет опасность для детей и беременных.

Для уменьшения риска негативных последствий, Зинчева советует держать ночью телефон на расстоянии не ближе двух метров от человека.

«Некоторые люди зависимы от мобильных устройств, поэтому им важно, чтобы телефон находился в зоне их видимости, но на безопасном расстоянии. Для этого его необходимо держать на дистанции в 2 метра от своей постели», - считает специалист. С ее слов, двух метров достаточно, чтобы телефон было видно и в то же время смартфон не стал причиной для возникновения проблем со здоровьем. (фото pixabay.com, StockSnap)

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Метки: 
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излучение
Ольга Зинчева
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