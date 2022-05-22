Диетолог назвала самый коварный фрукт для худеющих

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала банан самым коварным фруктом для худеющих, папайя же наоборот оказалась лучшей. Своим мнение эксперт по питанию поделилась с «Лентой».

По словам диетолога, практически все кислые фрукты и ягоды подходят для худеющих, поскольку они все малокалорийные, но лучше всех папайя. Специалист рекомендует людям, придерживающимся диеты, отказаться от винограда и бананов из-за высокого содержания глюкозы. Соломатина также посоветовала употреблять меньше хурмы, арбуза и дыни.

По мнению диетолога, рацион питания худеющих должен на 70% состоять из овощей, так как они содержат клетчатку. Вместо сливочного масла Соломатина рекомендует употреблять авокадо. Также диетолог советует включить в рацион капусту, так как она содержит тартроновую кислоту, которая блокирует переход углеводов в жиры. А в квашеной капусте к тому же содержится янтарная кислота, ускоряющая метаболизм.

Специалист советует употреблять ернику, голубику, ежевику, клюкву и черноплодку, эти ягоды улучшают капиллярное кровообращение. (фото pixabay.com, ElasticComputeFarm)