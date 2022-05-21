Александр Мясников объяснил, как происходит заражение оспой обезьян

Популярный теледоктор Александр Мясников рассказал, при каких условиях человек может заразиться оспой обезьян. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам доктора, заражение возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга, передает РИА Новости. Мясников добавил, что от человека к человеку вирус оспы обезьян передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время.

В сравнении с человеческой оспой вирус менее заразный и с намного меньшей смертностью, у людей около 10 процентов. Мясников отметил, что иногда вирус поражает людей. Например, укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, а выступать как переносчики могут работники зоопарков, грызуны.

Случаи заражения оспой обезьян выявлены в странах Европы, Канаде и Австралии. При этом российские вирусологи оценили вероятность пандемии оспы обезьян близкой к нулю.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, появлением сыпи. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. Главным отличием оспы обезьян от оспы человека является наличие почти у 90% больных лимфаденита. Общая длительность заболевания 2-3 недели. Лечение основывается на тех же принципах, что и лечение при оспе человека. (фото pixabay.com, suju-foto)