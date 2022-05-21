Как выжить в карельском климате?

Не удивишь жителя Карелии тем, что наш климат критичен и не предназначен для постоянного комфортного проживания без выезда в более солнечные регионы, без продуманного питания и, конечно, без планового посещения врача. Перепады атмосферного давления, белые ночи и короткие зимние дни, резкая смена температуры воздуха, влажности, направления и силы ветра – все это циклично подстерегает наших земляков.

Как противостоять этим географическим и атмосферным препятствиям рассказал ученый Карельского филиала Академии Наук Сергей Коломейчук. (Видео)