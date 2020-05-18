Названы профессии, у представителей которых выросли зарплаты в кризис

Представители некоторых специальностей от пандемии и последующего за ней режима самоизоляции только выиграли. Зарплаты этих работников существенно выросли, сообщает газета «Известия» со ссылкой на HeadHunter.

Вдвое больше стали платить упаковщикам. Сейчас таким специалистам предлагают около 62 тысяч рублей в месяц. На 90% больше стали получать повара (68 тысяч рублей). На третьем месте оказались разнорабочие. Вакансии по этой специальности предлагают зарплату на 60% выше, чем в начале года (в среднем, 51 тысяча рублей).

Также больше стали предлагать слесарям-ремонтникам (рост 56%), комплектовщикам (плюс 44%) и грузчикам (на 35%).

Отмечено также существенное увеличение количества вакансий по указанным специальностям. Так, что касается упаковщиков, таких вакансий после начала панедмии стало больше в 17 раз. Объявлений о поиске разнорабочих теперь больше в 4 раза, поваров ищут в 2,5 раза чаще.