Во «ВКонтакте» появилась функция групповых видеозвонков

Соцсеть «ВКонтакте» объявила о запуске функции групповых видеозвонков. Общаться по видеосвязи смогут одновременно до 8 пользователей.

Для того, чтобы начать групповой разговор, пользователю нужно войти в чат, нажать иконку трубки и выбрать юзеров, которых он хочет добавить в видеоразговор. Пригласить собеседника также можно уже во время общения.

Пока что функция доступна только в последней версии приложения VK. В ближайшее время разработчики обещают дать возможность создавать видеозвонки для всех пользователей соцсети.