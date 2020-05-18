Для россиян старше 65 лет режим самоизоляции сохранится до конца мая

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что «для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме». Об этом пишет газета.ru.

«Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас — тем более. И мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает»,

— сказал Мишустин.

По его словам, для россиян старше 65 лет режим самоизоляции будет снят, «как только появится возможность».

«Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая»,

— уточнил премьер.

Вместе с тем в России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, 27 регионов выразили готовность к ослаблению ограничительных мер.

На сегодняшний день в России зафиксировано 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время пандемии умерли 2 722 россиянина, выздоровели 70 209 человек. За последние сутки коронавирус выявлен у 8 926 человек.