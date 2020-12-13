Названы продукты, которые можно назвать «супер-едой»

Специалисты назвали продукты питания, которые являются самыми полезными для человеческого организма. Они богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами, а также быстро удовлетворяют потребность организма в питательных веществах.

Рейтинг возглавила крупа киноа, в которой содержится до 22% белка, на 50% больше клетчатки, а также аминокислоты и полезные микроэлементы.

На втором месте оказалась черника, в составе которой есть витамины групп A, B и E, микроэлементы и антиоксиданты. Также в чернике содержится много сахара. Однако из-за высокой кислотности ее следует есть с осторожностью людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Замыкает тройку лидеров среди суперфудов брокколи. Этот овощ богат минералами, витамином С, каротином. С его помощью можно снизить риск появления новообразований, развития гипертонии и других заболеваний сердца.

Также в рейтинг суперфудов включили лосось, облепиху, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубнику. // Фото: all-dieta.ru