Названы полезные для сердца продукты

Греческие ученые посчитали, что продукты с большим содержанием витамина D полезны для сердечно-сосудистой системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали информацию о питании более трех тысяч человек. Оказалось, что те, у кого в рационе была пища богатая витамином D, например, жирная рыба, яйца, сыр, сливочное масло и другие, сокращался риск сердечно-сосудистых заболеваний.

У тех, кто потреблял пишу с низким уровнем витамина, возрастал риск инфаркта, инсульта или других болезней сердца.

Ученые считают, что повышенное потребление витамина D из пищи может защитить от проблем, связанных с сердцем, в особенности у мужчин.