Минздрав не рекомендует пользоваться кондиционерами в эпидемию

Лучше не пользоваться кондиционерами комнатного типа. Такой совет содержится в рекомендациях Минздрава, опубликованных на сайте ведомства. Специалисты советуют использовать естественную вентиляцию помещений, что позволяет снизить риск распространения коронавируса по воздуху.

Минздрав рекомендует отказаться от использования кондиционеров комнатного типа. В министерстве подчеркивают, что они «повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции».

Кроме того, ведомство называет неэффективными различные воздухоочистители, в том числе использующие бактерицидные ультрафиолетовые лампы. Предпочтение стоит отдавать механической вентиляции или постоянному проветриванию.