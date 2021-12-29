Названы подрядчики, которые благоустроят семь городских территорий

В 2022 году в Петрозаводске в рамках программы комфортная городская среда благоустроят семь общественных территорий. Мэрия заключила контракты с подрядчиками. Перечень объектов был определен в ходе рейтингового голосования в мае. Работы начнутся весной и должны завершиться до конца лета.

Компания ООО «Профит» приведет в порядок площадку у ТЦ «Десяточка» на Ключевой, Березовую аллею на Древлянке и Губернаторский сад. На Ключевой установят игровое оборудование, на Древлянке также планируют создать детскую и спортивную площадки, зоны отдыха со скамейками и урнами, пешеходные дорожки замостят брусчаткой.

В Губернаторском саду уложат прорезиненное покрытие под детскую площадку. Закупят игровое оборудование, приведут в порядок пешеходные дорожки. ООО «РБК» благоустроят территорию в районе дома №7 на улице Труда в Соломенном, ООО «Свой дом» благоустроит Спортивный сквер на Ключевой. На площадках установят уличные тренажеры и оборудование для воркаута.

Зону отдыха в районе дома №40 на Октябрьском проспекте организует ИП Черняев И.В. В Толевом сквере оборудуют площадку с полукруглыми скамейками, игровые элементы для детей и арт-объект, пешеходные дорожки замостят брусчаткой. ООО «Контрейд» обновит Кукковский сквер. Подрядчик замостит дорожки, создаст зону отдыха с цветочным вазоном и установит детскую игровую площадку. (фото pixabay.com, Fotocitizen)