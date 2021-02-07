Названы победители Международного конкурса снежных и ледовых скульптур

Победителями XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур стали:

Номинация «Снежная скульптура - малый куб»

Первое место: Алена Тимина, Анна Тимина, Варвара Дубровина, г. Петрозаводск. Скульптура «Посвящается В. П. Крапивину».

Второе место: Полина Васильева, Анастасия Лиукконен, Лилия Окулова, г. Кондопога - Скульптура «Золотая рыбка».

Третье место: Мария Гетьман, Екатерина Филимонова, Юлия Ченкова, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск - Скульптура «Хранители леса».

Номинация «Снежная скульптура – большой куб»

Первое место: Александра Хайло, Сергей Горлов, Николай Ангелов, г. Петрозаводск, г. Рязань - Скульптура «Чумной доктор».

Второе место: Лука Радоевич, г. Белград (Республика Сербия) - Скульптура «Время».

Третье место: Вероника Вологжанникова, Дмитрий Новицкий, Константин Коробов, г. Мурманск - Скульптура «Встреча».

Номинация «Ледовая скульптура»

Первое место: Алексей Лебедев, Надежда Белая, Александр Белый, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск - Скульптура «Время Борея».

Второе место: Эвелина Досшанова, Петр Кильцов, Али Маликаждар Джафаров, г. Петрозаводск - Скульптура «Подводный мир».

Третье место: Сергей Поташев, Игорь Белов, Федор Евтифеев, г. Архангельск, г. Екатеринбург, г. Петрозаводск - Скульптура «Год быка».

Специальный приз мэра вручен команде в составе:

Алексей Лебедев, Надежда Белая, Александр Белый, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск - Скульптура «Время Борея».

Специальный приз «Кубок Борея» получил Лука Радоевич, г. Белград (Республика Сербия) - Скульптура «Время».

Мы поздравляем всех участников и победителей, а также жителей Петрозаводска и всей Карелии с этим прекрасным зимним праздником!