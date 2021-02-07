Наши читатели высказались против введения ковидных паспортов

Одной из наиболее обсуждаемых тем после начала вакцинации стала идея введения так называемых «COVID-паспортов» — документов, где будет указано, что человек привился от коронавируса. Те, кто продвигают эту идею, предполагают, что на обладателей такого документа не будут распространяться введённые ранее ограничения. Например, речь идёт о возможности свободного пересечения границ, если их когда-нибудь откроют. За такое нововведение выступил, например, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

После этого множество политических деятелей, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, выступили против этой идеи, утверждая, что ничего такого не планируется. Однако, мы с вами не первый день живем в России и понимаем, что иногда такие заверения мало что значат. Например, в свое время весь политический бомонд, включая Путина, уверял нас, что повышения пенсионного возраста не будет – однако это не помешало пенсионному возрасту как-то повыситься.

В связи с этим мы спросили наших читателей: как лично вы относитесь к идее введения ковидных паспортов? Читатели проголосовали, и вот что у нас получилось.

Собственно, картина понятная, и особо комментировать тут нечего. Подавляющее большинство – 86,5 процента – высказалось против введения ковидных паспортов. Можно предположить, что в этом люди усматривают некую дискриминацию непривитых и перспективу ущемления своих прав.

10 процентов наших читателей высказались, тем не менее, за «ковидную паспортизацию». Интересно, что этот процент вполне соотносится с долей в обществе тех граждан, которые систематически путешествуют, в том числе за границу. Можно предположить, что сторонники ковидных паспортов надеются, что это облегчит им поездки по стране, пересечение границы, получение виз и так далее. Однако стоит заметить, что во всем мире пока нет ясности в этом вопрос и каких-то единых подходов. Даже в рамках Евросоюза пока каждое государство устанавливает свой порядок пересечения границ и набор требуемых документов и анализов.

Можно ли надеяться, что при принятии решения и введении или невведении ковидных паспортов государство учтет позицию граждан? Поживем – увидим.