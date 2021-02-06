Начался прием документов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Администрация Петрозаводска принимает представления о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Ходатайство могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в карельской столице.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на кандидата необходимы следующие документы: ходатайство на имя главы Петрозаводского городского округа, подробная биография с приложением документов, подтверждающих заслуги и достижения человека, а также две фотографии размером 3х4.

Прием документов завершится 31 марта. Для получения дополнительной информации ходатайствующая организация может обратиться в управление кадров и муниципальной службы аппарата Администрации Петрозаводска.