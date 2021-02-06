06 февраля 2021, 20:03
Общество

Начался прием документов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Выдвинуть кандидатуру на присвоение почетного звания можно до 31 марта

Администрация Петрозаводска принимает представления о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Ходатайство могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в карельской столице.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на кандидата необходимы следующие документы: ходатайство на имя главы Петрозаводского городского округа, подробная биография с приложением документов, подтверждающих заслуги и достижения человека, а также две фотографии размером 3х4.

Прием документов завершится 31 марта. Для получения дополнительной информации ходатайствующая организация может обратиться в управление кадров и муниципальной службы аппарата Администрации Петрозаводска.

Обсудить
просмотр
181948
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Почетные граждане петрозаводска
мэрия Петрозаводска