Пункт вакцинации от коронавируса начал работу в ПетрГУ

В Петрозаводском госуниверситете начал работу пункт вакцинации от COVID-19. Как сообщает паблик «Республика Карелия», сейчас иммунизацию вакциной «Спутник V» в нем проходят преподаватели и сотрудники вуза. Со следующей недели начнут прививать студентов.



Прививочный пункт расположен в главном корпусе ПетрГУ в помещениях Молодежного иннопарка. На вакцинацию следует записаться заранее по телефонам: 76-83-34, +7-931-702-20-66, +7-953-538-63-55.

Напомним, открытие этого прививочного пункта анонсировала и.о. министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен. Также вакцинировать граждан планируют в торговом центре «Лотос Плаза». Отметим, что за минувшие сутки в республике выявили 205 новых случаев коронавируса.