06 февраля 2021, 15:24
Общество

В обновленную чашу бассейна Суоярви поступает ржавая вода

Директор спортивной школы Ольга Замореняк показала депутатам бассейн после ремонта

Далеко не в каждом населенном пункте Карелии есть бассейн. В этом смысле Суоярви повезло. Здесь готовят будущих чемпионов: из ребят, занимавшихся в свое время в местном бассейне, выросло четыре кандидата в мастера спорта, четыре перворазрядника, мастер спорта. Пловцы принимают участие в соревнованиях разных уровней,  в том числе, всероссийского, становятся победителями и призерами соревнований. 

В 2020 году в спортивном учреждении проведен капитальный ремонт чаши бассейна. Финансы были  выделены Правительством РК, Министерством спорта РК и Суоярвской администрацией, всего на восстановление затрачено более 2 млн рублей.

2 февраля Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович и член Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Андрей Мазуровский побывали на курируемом объекте.

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Метки: 
Суоярви
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ремонт
депутаты ЗС РК
элиссан шандалович
Андрей Мазуровский
Спортивная школа
Ольга Замореняк
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