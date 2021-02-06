Мэрия оштрафовала фирму, убирающую снег в Петрозаводске

Компанию «ТехРент» оштрафовали на 800 тысяч рублей за некачественную уборку и вывоз снега с улиц Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба карельской столицы. По информации мэрии, штрафные санкции применяются в том случае, если предприятие не устраняет выявленные ранее нарушения условий контракта.

Сейчас подрядчик продолжает работать в круглосуточном режиме. В ночь на 6 февраля планировалось вывозить снег с Березовой аллеи, Лососинского шоссе (в районе улицы Попова), с Кукковского моста, улицы Германа Титова. Также продолжатся работы на Онежской набережной, улицах Пушкинской и Куйбышева.

Мэрия ежедневно проверяет качество и оперативность работу по уборке и вывозу снега. Рейды проходят во всех районах карельской столицы.

Отметим, что сегодня ночью на улице Красноармейской на заснеженной дороге занесло машину. Она вылетела на встречную полосу, чуть не протаранив другое авто, а затем выехала на обочину. // Фото: Администрация Петрозаводска