Машина вылетела с дороги в Карелии, едва не протаранив встречное авто

В Петрозаводске автомобиль вылетел с дороги, сбил дорожный знак и пронесся через две полосы встречного движения. Авария произошла ночью 6 февраля на улице Красноармейской и попала в объектив камеры «Ситилинка».

Как видно на записи, автомобиль двигался по мосту через Лососинку на высокой скорости. Судя по всему, водитель не справился с управлением. Машину выкинуло на встречную полосу, при этом она сбила знак, стоявший перед разделительным барьером. В это время навстречу двигался другой автомобиль, и столкновения не произошло только чудом.

После этого неуправляемая машина пересекла две полосы встречного движения и вылетела на обочину. Видео с камер «Ситилинка» опубликовал ресурс «ДТП Петрозаводска и Карелии».