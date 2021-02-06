Пять волков, угрожавших жителям Карелии, убили в Муезерском районе

В Муезерском районе Карелии с начала года добыли пять волков. Как сообщает паблик правительства Карелии, дикие животные стали заходить в поселки Ледмозеро и Тикша, а также и в сам райцентр. Добычей для хищников часто становятся собаки, ночующие во дворах на привязи.

– На хищников жалуются и жители других районов Карелии. В Муезерском районе с хищниками борются успешно: с начала этого года охотники добыли пятерых волков. За волка охотник получает премию 10 тысяч рублей и разрешение на добычу лося, – сообщили в паблике.

О том, как вести себя при встрече с хищником, можно прочитать здесь. Если вы увидите волка в своём населённом пункте, звоните 8-921-222-05-25. // Фото: pixabay.com/ru