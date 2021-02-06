Ученые определили самую привлекательную для женщин часть мужского тела

Американские ученые определили, как часть мужского тела привлекает женщин больше всего. Оказалось, что это длинные (но не чрезмерно) ноги, сообщает «Медикфорум».

К такому выводу пришли ученые в США. Для начал они измерили пропорции девяти тысяч солдат американской армии. На основании полученных данных составили фоторобот – усредненную модель мужчины. А дальше принялись экспериментировать уже с этим фотороботом, поочередно уменьшая и удлиняя ему самые разные части тела.

Получившиеся модели дали оценить нескольким сотням женщин. Все они принялись дружно голосовать за фигуру, имеющие более длинные ноги, чем у среднестатистического мужчины. Как выяснилось, длина нижних конечностей должна была составлять примерно половину от всего тела. Слишком длинноногие мужчины женщин тоже не привлекли.

Как отмечают медики, возможно, женщины интуитивно выбирают более здорового партнера. Так, у длинноногих реже встречается диабет 2-го типа, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы – самые распространенные заболевания современности. // Фото: pixabay.com/ru